Zwangsgedanken sind nicht das, wofür du sie hältst

Dank ihrer Viralität sind die Zwangsgedanken auf TikTok inzwischen schon zu einem Schlagwort geworden, mit dem Menschen willkürliche, alltägliche Impulse beschreiben. Virale Videos, in denen Leute etwas Ungewöhnliches machen – wie den Alarmknopf in einem Aufzug zu drücken sich selbst zu tätowieren oder eine dreckige Haltestange in der U-Bahn zu berühren –, bekommen dann Captions wie „Meine Zwangsgedanken haben gewonnen“. In den Kommentaren unter solchen Videos kritisieren meistens zahlreiche User:innen die Content Creators dafür, dass sie den Begriff „Zwangsgedanken“ falsch verwenden und verharmlosen. Viele Betroffene fürchten nämlich, der falsche Gebrauch des Begriffs könnte die Bedeutung eines echten geistigen Gesundheitsproblems verwässern.