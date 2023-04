Hilfe, ich habe romantische Gefühle für meinen Therapeuten

Als Beth* eine Therapie begann, war sie schockiert, als sie sexuelle Fantasien rund um ihren deutlich älteren Therapeuten entwickelte. „Ich kam zu meiner Sitzung und erzählte von meiner Woche, und dann war es plötzlich so, als hätte sich in mir ein Schalter umgelegt: Ein besonders sexueller Teil von mir übernahm plötzlich die Kontrolle. Als ich die Sitzung verließ, dachte ich mir: Oh mein Gott, was war da gerade los? Es war, als sei ich in diesem Zimmer zu einem ganz anderen Menschen geworden“, erzählt sie.