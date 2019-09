„Bohr, bitte werde jetzt nicht so eine selbstverliebte Egomanin!“ Das war wirklich ein Spruch, den ich mir zu Beginn meiner Therapie anhören musste. Tatsächlich werden einige Leute in deinem Umfeld nicht verstehen, wieso du plötzlich auf dich Acht gibst oder wieso du jetzt ab und zu mal Stopp sagen wirst, wenn deine Grenzen überschritten werden. Es ist nämlich so, dass es nicht so gerne gesehen wird, wenn man „nein“ sagt. Es ist aber sehr wichtig, auch mal „nein“ zu sagen, um bei sich zu bleiben, weniger verletzt zu werden oder einfach auf sich zu achten. Dieses Verhalten, also das Abgrenzen zu Menschen und Situationen, die einem nicht gut tun, wird von anderen Menschen gerne als egoistisch wahrgenommen, weil es sie verletzt oder sie es schlichtweg nicht gewohnt sind, dass man sich auf diese Art und Weise abgrenzt. In der Tat ist es aber nichts Schlimmes, wenn man ein bisschen netter zu sich selbst ist und seine Grenzen kennt. Anstatt sich also ständig in Situationen zu begeben, in denen Grenzen überschritten werden und es dir dadurch schlecht geht und du in Selbstmitleid zerfließt, wirst du in der Therapie lernen, was du willst und wer du bist und wann es einfach mal an der Zeit ist „nein“ zu sagen. Das hat etwas mit Selbstliebe zu tun, die eigenen Grenzen zu akzeptieren und darauf zu achten, dass man nicht verletzt wird. Nur wenn du lieb zu dir bist, lernst du, wie wertvoll du bist. Mir ist klar, dass es manchmal einfach Situationen gibt, in denen man sich mit Menschen abgeben muss, auf die man keinen Bock hat. Oder dass man Dinge tun muss, die nerven. Es geht eher darum, die Bereiche, in denen ich selbst bestimmen kann, wie ich leben möchte, auch wirklich selbstbestimmt zu gestalten. Ohne die Therapie hätte ich nie gelernt, was ich will und was ich wert bin und ich hätte nie gelernt, auf mich zu achten. Und das ist – obwohl noch so ein weiter Weg vor mir liegt – etwas Wunderbares.