Meine Autismus-Diagnose hat mir geholfen, endlich zu verstehen, wer ich bin

Es fühlt sich wie ein Geschenk an, mich auf diese Weise zu verstehen und neue Wege zu entdecken, wie ich mich um mich selbst kümmern und mein Wohlbefinden in den Vordergrund stellen kann. Ich habe angefangen, Werkzeuge zu benutzen, die mir helfen, mit überwältigenden Situationen umzugehen. Ich habe herausgefunden, welche Texturen mir ein Gefühl der Sicherheit geben. Ich habe aufgehört, mein selbststimulierendes Verhalten zu unterdrücken und benutze sogar sensorisches Spielzeug – auch wenn ich oft angestarrt werde, weil ich als Erwachsene etwas benutze, das wie ein Kinderspielzeug aussieht. Ich achte darauf, mich auszuruhen, besonders nach gesellschaftlichen Anlässen, um einen Burnout zu vermeiden. Ich setze Grenzen. Ich kommuniziere, was für mich am besten funktioniert, was oft auch nichtsprachliche Methoden beinhaltet. Ich sage mir, dass es in Ordnung ist, wenn ich nicht immer weiß, was ich sagen soll. Und ich sorge dafür, dass meine Bedürfnisse nach Zugang erfüllt werden – für meinen Autismus und für meine anderen unsichtbaren Behinderungen.