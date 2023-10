Nach 6 Jahren mache ich eine Therapie-Pause

Heilung sieht für jede:n anders aus. Es gibt eine Menge Selbsthilfe-Jargon auf Instagram und unzählige Selbsthilfe-Bücher, und es ist wirklich einfach, sie zu lesen, ein Zitat in deinen Storys zu posten oder sogar nur über bestimmte Dinge zu sprechen. Aber die wirkliche Arbeit besteht darin, die Arbeit zu tun: dich mit dir selbst und deinen tiefsten, dunkelsten Schatten auseinanderzusetzen; zu lernen, die Dinge zu lieben, die du an dir selbst nicht magst; an deinem Selbstbewusstsein zu arbeiten. Wir leben in einer Generation, in der viel über psychische Gesundheit und psychisches Wohlbefinden geredet wird, und wir brauchen mehr Beispiele dafür, wie diese Arbeit tatsächlich aussieht. Es ist wirklich chaotisch, es ist wirklich schwer und es kann ziemlich verwirrend sein. Ich höre oft, dass Leute sechs Monate lang in Therapie waren und sich unglaublich gut fühlten, und ich sage dann, naja, ich war sechs Jahre lang in Therapie, was auch ganz normal ist. Ich hoffe, dass die Leute meinen Weg sehen können – und die Tatsache, dass ich schon so lange dabei bin. Es gibt immer wieder Wendungen, und je mehr man an sich arbeitet, desto arbeitet man am eigenen Heilungsprozess.