Mit meinem Baby kam meine Essstörung zurück

Jetzt ist Lucy zwei und mir geht es so viel besser als früher. Ich gehe nicht mehr zur Therapie. Ich bin wesentlich glücklicher und gelassener als an jenem Wintermorgen vor eineinhalb Jahren. Dennoch bin ich nicht „geheilt“. Ich reagiere sehr empfindlich, wenn es um das Thema Gewicht geht. Gespräche darüber, wie man nach einer Geburt die Extra-Kilos am schnellsten wieder verliert, machen mich megasauer; eine harmlose Nachricht von einer Freundin, die mich fragte, ob ich an ihrem Abnehm-Coaching interessiert sei, das sich „auf frisch gebackene Mütter spezialisiere“, führte dazu, dass ich eine wütende Antwort zurückschickte. Darin erklärte ich ihr, wie sehr wir Mütter durch solche Worte getriggert werden können. Ich bin mir sicher, dass Essen für immer ein heikles Thema für mich sein wird. Jetzt weiß ich aber, dass mein Drang, mich zu ergeben, immer dann einsetzt, wenn etwas in meinem Leben nicht mehr stimmt. Es ist ein Zeichen dafür, dass ich vielleicht eine Therapie-Sitzung brauche, um herauszufinden, was denn nicht in Ordnung ist.