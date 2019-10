Vor kurzem habe ich in dem Buch Sorry I’m Late, I Didn’t Want To Come von Autorin Jessica Pan, den Begriff „Selfcoddling“, sprich Selbstverwöhnung, aufgeschnappt. Dazu schreibt die Autorin folgendes: „Ich nutzte mein introvertiertes Wesen, um mich von anderen abzuschirmen. Obwohl ich meine zurückgezogene Welt genoss, fragte sich ein Teil von mir, was mir dadurch alles entging... Ich wollte nicht an meine Unsicherheiten und Ängste gebunden, sondern frei und aufgeschlossen sein“.