Warum ist es so verdammt schwer, Tagebuch zu schreiben?

Ich will nicht lügen: An den ersten Abenden und Morgen fiel es mir extrem schwer, mir irgendwas zum Schreiben zu überlegen. In meinem Kopf hörte ich immer wieder die Worte meines Uni-Dozenten für Kreatives Schreiben – Fang einfach an, und die Worte kommen ganz von allein –, also machte ich das auch. Erst schrieb ich banale Sätze über meinen Tag: was ich gegessen hatte, zum Frühstück, Mittag- und Abendessen. Darüber, dass meine Züge Verspätung gehabt hatten. Über das Wetter. Wenig überraschenderweise betrachtete ich das Tagebuchschreiben dann schnell als eine Aufgabe, die ich erledigen musste, anstatt als wertvolle Zeit für mich selbst.