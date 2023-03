Wie ich lernte, endlich wieder erholsam zu schlafen

Bei meiner neuen und verbesserten Routine versuche ich, ein Kapitel eines Buches zu lesen und dann mein Fünf-Minuten-Journal auszufüllen (das eine kurze Dankbarkeitsübung beinhaltet, bei der ich an die guten Dinge denken soll, die mir in den letzten 24 Stunden passiert sind, egal ob groß oder klein). Aber wenn ich müde bin, lese ich nur einen Abschnitt und schreibe in das Tagebuch, was mich normalerweise dazu bringt, über das Positive und das Negative in meinem Leben nachzudenken.