„Wir haben viele Menschen beobachtet, die aufgrund von Schlaf-Trackern und Broschüren über die verheerenden Auswirkungen der Schlaflosigkeit, eine Insomnie entwickelt haben“, erklärt der Neurologe und klinische Leiter des Zentrums für Schlafstörungen am Guy’s Hospital . Außerdem ist Dr. Leschziner vor allem der technologischen Grundlage von Schlaf-Apps gegenüber eher skeptisch eingestellt. „Viele von ihnen verfolgen nur die Bewegungen, die die Person in der Nacht macht“, erklärte er in einem Interview mit der Times . „Einige sind schon etwas fortschrittlicher und zeigen dir, wie viel du wirklich geschlafen hast. Was sie aber außer Acht lassen, ist zu ermitteln, wie gut der Schlaf war und in welchen Schlafphasen du dich befunden hast. Eben diese Aufzeichnungen sind für Menschen mit einer Schlafstörung aber von Bedeutung.“