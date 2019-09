9 schöne Alternativen zum Smartphone-Wecker

Ein richtiger Wecker gilt heutzutage schon fast als retro, schließlich hat das Smartphone mit seinen vielen praktischen Eigenschaften auch diese Funktion längst übernommen. Dabei ist der Weckruf mit dem Handy gleich doppelt so anstrengend. Und zwar nicht nur durch das schrille Klingeln, sondern vor allem, weil wir direkt nach dem Weckruf das Telefon nicht wieder aus der Hand legen, sondern Facebook checken, Instagram durchscrollen und im schlimmsten Fall auch schon in die Mails schauen. Also keine Spur von einem entspannten Start in den Tag, wenn schon vor dem Aufstehen Hunderte von Eindrücken auf uns einprasseln.