Die 5 besten Farben zum „Dopamine Dressing“ für dein Zuhause: So geht’s

Farbe ist für uns viel mehr als bloß farbliche Verschiebungen im Lichtspektrum. Wir assoziieren verschiedene Farben mit unterschiedlichen Stimmungen: Im Westen steht Rot für Wut oder Gefahr und ein dunkles Violett für Königlichkeit. In China hingegen wird Rot mit Wohlstand in Verbindung gebracht und in Thailand, Brasilien und Italien drückt Violett Trauer aus. Obwohl sich die Bedeutungen von Farben von Land zu Land unterscheiden, ist ihre Fähigkeit, unsere Stimmung zu beeinflussen und die Art und Weise, wie wir uns in der Welt bewegen, universell.