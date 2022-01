Déco : 5 couleurs qui apportent calme & joie dans votre intérieur

Bernay Laity, consultante en couleurs et psychologue des couleurs appliquée chez Philip Martyn , explique à R29 qu'elle a remarqué que certaines couleurs, qu'elle associe à l'élévation et à l'apaisement de notre humeur, sont de plus en plus populaires dans les intérieurs ces derniers temps. Différents points de vente ont fait la promotion de palettes plus vives et plus audacieuses, mais les gens recherchent en fait "des couleurs plus douces et sourdes. En particulier : le violet, un vert gris pâle et un bleu gris clair, ainsi qu'un rose orangé chaud".