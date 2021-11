Diptyque : des bougies aux senteurs hivernales pour un Noël féerique

Qu'y a-t-il de mieux que les bougies d'automne ? Eh bien, les bougies de Noël. Que vous ayez envie d'un pain d'épices fraîchement cuit avec des éclats de vanille ou que vous souhaitiez transformer votre maison en une ferme de sapins de Noël, les bougies de Noël offrent toute la gamme de senteurs des fêtes de fin d'année. Mais si vous êtes à la recherche de quelque chose de plus luxueux, il y a de fortes chances que Diptyque (alias la marque de bougies de prestige) réponde à vos besoins sensoriels. Chaque année, la maison française de bougies sort son assortiment de fin d'année très attendu, qui comprend tout, des bougies en édition limitée aux diffuseurs, et bien plus encore, dans des senteurs indulgentes et fantaisistes qui suscitent l'enthousiasme des fans de la marque. La gamme qui vient d'être lancée cette année comprend trois nouveaux parfums saisonniers : Biscuit Sapin et Flocon - chacun disponible en format de 190 g et en version plus petite de 70 g pour 65 € et 35 € respectivement. À l'approche de la saison des cadeaux, nous avons fait un tour d'horizon des superbes parfums, coffrets et bougies de Diptyque à offrir ou à recevoir cette année. Découvrez la gamme complète ci-dessous.