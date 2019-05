Conditions d'utilisation

Effective à compter du 15. mai 2019

Veuillez lire les présentes Conditions d'utilisation avant d'utiliser ou de soumettre du contenu. Le fait de continuer à utiliser Refinery29 ou de soumettre du contenu à Refinery29 indique que vous acceptez de vous conformer aux présentes Conditions d'utilisation de manière contraignante.

Vous trouverez ci-dessous les conditions juridiquement contraignantes (avec la Politique de confidentialité se trouvant à l'adresse http://www.refinery29.com/fr-fr/politique-de-confidentialite, entre chaque utilisateur (« vous » ou « votre ») et Refinery 29 Inc. (« REFINERY29 », « nous », « notre» ou « nos») qui régissent l'utilisation de ce site Web et le contenu, les fonctionnalités, les services, les canaux de réseaux sociaux et les applications proposés par REFINERY29 (collectivement, le « Service »). Si vous n'acceptez pas l'une de ces conditions générales, veuillez ne pas utiliser le Service.

Droits de propriété de REFINERY29

Tous les supports inclus, mis à disposition ou autrement intégrés au Service (« Contenu de REFINERY29 »), notamment l'ensemble des articles, blogs, textes, photos, images, illustrations, vidéos, logiciels d'application, technologies, codes source et objet, conceptions, graphiques, mises en page, illustrations, logos, marques de commerce et chartes graphiques appartiennent à REFINERY29 ou sont détenus sous licence par REFINERY29, ses filiales ou ses sociétés affiliées. Le contenu de REFINERY29 est protégé par des droits d'auteur, des marques de commerce, des marques de service, des brevets, des secrets commerciaux et/ou d'autres droits et lois relatifs à la propriété.

Votre licence d'utilisation du contenu REFINERY29 disponible sur nos site

Nous vous octroyons une licence limitée, personnelle, non exclusive, non commerciale, révocable, incessible et ne pouvant faire l'objet d'une sous-licence pour utiliser, visionner et/ou lire le contenu REFINERY29, sous réserve de votre respect des présentes conditions d'utilisation. Vous pouvez imprimer une copie de chaque article du Service, et ce uniquement pour votre usage personnel. Vous ne devez aucunement modifier les versions papier ou numériques des supports que vous avez copiés, et vous ne devez pas utiliser les illustrations, les photographies, les séquences vidéo ou audio ou les graphiques séparément du texte qui les accompagne. Notre statut (et celui des contributeurs identifiés) en tant qu'auteurs du contenu de notre Service doit toujours être mentionné.

Limitations de responsabilités relatives au contenu de REFINERY29

Le contenu REFINERY29 de notre Service est fourni à titre d'information générale uniquement. Bien que nous produisions des efforts raisonnables pour mettre à jour les informations de notre Service, nous ne faisons aucune déclaration et n'offrons aucune garantie, expresse ou implicite, indiquant que le contenu de notre Service (notamment le contenu de REFINERY29 et le contenu utilisateur) est exact, exhaustif ou à jour. VOUS NE DEVEZ PAS CONSIDÉRER QUE CES INFORMATIONS PEUVENT REMPLACER DES CONSEILS JURIDIQUES, FINANCIERS, FISCAUX OU MÉDICAUX PROFESSIONNELS. POUR TOUTE INQUIÉTUDE OU QUESTION AU SUJET DE VOTRE SANTÉ OU DU CONTENU DU PRÉSENT SERVICE, VOUS DEVEZ TOUJOURS CONSULTER UN MÉDECIN OU UN AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ. L'UTILISATION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE PAR LE SERVICE A LIEU À VOS PROPRES RISQUES. Aucune garantie n'est donnée sur le fait que les renseignements contenus dans les Services incluront toujours les résultats ou développements les plus récents concernant un support spécifique. Nous ne recommandons ni ne cautionnons aucun produit, service, avis ou autre information spécifique qui pourrait figurer dans le Service.

En utilisant le Service, vous pouvez être exposé à du contenu d'autres utilisateurs, ainsi qu'à des supports publiés, téléchargés, mis à disposition ou partagés par notre Service qui pourraient vous sembler insultants ou autrement répréhensibles. Les opinions exprimées par d'autres utilisateurs sur notre Service ne représentent pas nos points de vue ou nos valeurs. Nous ne serons en aucun cas responsables envers les tiers du contenu ou de l'exactitude des publications effectuées par vous ou par tout autre utilisateur de notre Service.

Activités interdites

Vous reconnaissez et convenez que vous ne pourrez pas, dans le cadre de l'utilisation des Services :

Copier, rétroconcevoir, désassembler, ou autrement tenter de découvrir le code source, ou encore distribuer, transmettre, afficher, exécuter, reproduire, publier, concéder une licence, créer des œuvres dérivées, transférer ou vendre le contenu de REFINERY29 ou les logiciels, produits ou services obtenus par le biais du Service ;

Enfreindre toute loi, règle ou réglementation locale, d'état, nationale ou internationale applicable, ou utiliser le Service à des fins interdites par les présentes conditions d'utilisation ;

Manipuler, modifier ou transformer le contenu de REFINERY29 ou du Service, ou afficher les Services à l'aide d'un cadrage ou d'une technologie de navigation similaire ;

Utiliser les Services d'une manière qui pourrait endommager, désactiver, surcharger ou altérer les serveurs ou les réseaux de REFINERY29, ou interférer avec l'utilisation ou l'accès d'un autre utilisateur au Service

Obtenir un accès non autorisé au Service, au serveur sur lequel notre Service est stocké ou à tout serveur, ordinateur ou base de données connecté au service, ou récupérer ou collecter des informations sur d'autres utilisateurs sans leur consentement

SANS LIMITER LE CARACTÈRE GÉNÉRAL DE CE QUI PRÉCÈDE, IL EST EXPRESSÉMENT INTERDIT DE COPIER OU REPRODUIRE TOUTE FORME DE SERVICE, PROGRAMME, PRODUIT, INFORMATION OU DOCUMENT FOURNIE PAR REFINERY29 VERS TOUT AUTRE SERVEUR OU EMPLACEMENT POUR UNE DUPLICATION OU UNE REDISTRIBUTION ULTÉRIEURES.

En outre, vous acceptez de vous conformer à nos Directives de publication ci-dessous.

Contenu généré par les utilisateurs

Nous déclinons toute responsabilité concernant le contenu, les images, les vidéos, les fichiers audio, les idées, les concepts, les informations ou les autres supports que nos utilisateurs publient, téléchargent, rendent disponibles ou partagent publiquement lors de l'utilisation du Service ou, lorsque les utilisateurs accèdent au Service via nos canaux de réseaux sociaux, les informations disponibles sur les profils des réseaux sociaux de ces utilisateurs (tous ces éléments constituant le « Contenu utilisateur »). Le contenu que vous téléchargez sur notre Service sera considéré comme non confidentiel et non exclusif.

Vous veillerez à ce que tout contenu utilisateur que vous publiez sur le Service soit exact (s'il indique des faits) et exprime des convictions sincères (s'il énonce des opinions). Bien que nous ne soyons aucunement obligés d'examiner, de surveiller, d'afficher, d'accepter ou d'exploiter le contenu des utilisateurs, nous pouvons, à notre seule appréciation, supprimer, déplacer, reformater, modifier, altérer, déformer, retirer ou refuser d'exploiter le contenu utilisateur à tout moment, sans justification, sans préavis et sans responsabilité vis-à-vis de vous ou de toute autre partie.

Directives de publication.

Si vous publiez des informations sur le Service, faites preuve de tact lorsque vous discutez de sujets sensibles. Les utilisateurs sont tenus de traiter les autres avec respect et honnêteté. Soyez juste et pédagogue. Publiez des informations honnêtes et pertinentes, et ne publiez pas de rumeurs ou d'opinions négatives qui ne sont pas étayées par des faits.

Outre les activités interdites décrites ci-dessus, lorsque vous publiez des informations et des supports via les Services, vous ne devez pas :

Publier des éléments qui interfèrent ou perturbent le Service ou son fonctionnement, notamment des fichiers qui contiennent du code malveillant, des virus, des fichiers corrompus ou tout autre logiciel ou programme similaire pouvant endommager le fonctionnement d'un autre ordinateur, du réseau ou du Service ;

Publier des déclarations ou des documents qui sont calomnieux, ou diffament, harcèlent, abusent, traquent, menacent, intimident ou enfreignent de quelque manière que ce soit les droits d'autrui ;

Publier des déclarations ou des supports qui enfreignent d'autres droits, devoirs ou accords contractuels ou fiduciaires ;

Publier ou télécharger des informations, photos, vidéos ou tout autre support à caractère personnel d'une autre personne sans son autorisation expresse ;

Publier des déclarations ou des documents sectaires, haineux, racistes, vulgaires, obscènes, pornographiques, profanes ou autrement répréhensibles, notamment des expressions ou des images qui ne seraient généralement pas considérées comme socialement ou professionnellement responsables ou appropriées ;

Publier des déclarations ou des documents qui encouragent un comportement délictueux, qui donnent lieu à une responsabilité civile ou qui enfreignent toute autre loi ou réglementation du territoire concerné ;

Publier des déclarations ou des supports qui nuisent de quelque manière que ce soit aux mineurs ;

Publier des déclarations ou des supports en se faisant passer pour une autre personne ou entité, qu'elle soit réelle ou fictive, notamment pour des employés et des représentants de REFINERY29 ;

Publier des relevés ou des documents qui déforment votre lien avec une entité et/ou REFINERY29 ;

Publier des éléments enfreignant les droits de confidentialité ou de publicité de toute autre personne, notamment avec l'affichage d'informations d'identification personnelle d'un autre individu, y compris, sans s'y limiter, des adresses, des numéros de téléphone, des adresses électroniques, des numéros de sécurité sociale, des numéros de carte de crédit ou toute forme de secret commercial ou d'information faisant l'objet d'une obligation de confidentialité de votre part ;

Publier des déclarations ou des documents s'apparentant à du courrier indésirable, du spam ou des supports publicitaires ou promotionnels non autorisés, notamment des liens vers des produits ou services commerciaux, ou des campagnes politiques ;

Publier des documents qui enfreignent ou peuvent enfreindre, les brevets, marques déposées, secrets commerciaux, droits d'auteur ou autres droits intellectuels ou de propriété d'une partie, ou que vous n'avez pas le droit de mettre à disposition, sans l'autorisation expresse du propriétaire de droit d'auteur, de la marque commerciale ou d'autres droits de propriété. REFINERY29 n'est aucunement tenue de fournir aux utilisateurs des indications, des marquages ou tout autre élément qui pourrait les aider à déterminer si le support en question est protégé par un droit d'auteur ou une marque déposée. Les utilisateurs sont seuls responsables de tout dommage résultant d'une infraction des droits d'auteur, des marques commerciales, des droits de propriété ou de tout autre dommage résultant d'une telle soumission.

Tout utilisateur ne respectant pas ces directives peut être expulsé et se voir ensuite refuser l'accès aux murs, chats ou autres forums publics à l’avenir. REFINERY29 ou ses agents désignés peuvent supprimer ou modifier les contenus créés par les utilisateurs à tout moment, pour quelque raison que ce soit. Les documents publiés et/ou téléchargés sur les différents forums publics peuvent être soumis à des limitations de taille et d'utilisation. Vous êtes tenu(e) de respecter ces limitations.

Vous êtes responsable de la configuration de votre technologie de l'information, de vos programmes informatiques et de votre plateforme pour d'accéder à notre Service. Vous devez utiliser votre propre logiciel de protection antivirus.

Octroi de licence de contenu utilisateur à REFINERY29

En soumettant ou en publiant votre contenu utilisateur sur le Service, vous nous accordez, ainsi qu'à nos sociétés affiliées, agents, partenaires tiers et cessionnaires une licence mondiale, non exclusive, pouvant faire l'objet d'une sous-licence, cessible, libre de redevance et irrévocable à perpétuité pour héberger, afficher, transmettre, distribuer, exécuter publiquement, reproduire, modifier, traduire, copier, créer des œuvres dérivées, stocker, vendre, promouvoir et autrement utiliser votre contenu utilisateur de toutes les manières et sur tous les supports, connus dès à présent ou envisagés ultérieurement, à des fins commerciales ou autres. Vous cédez également tous les droits moraux et droits similaires de votre contenu utilisateur. Vous accordez en outre perpétuellement et irrévocablement à REFINERY29 le droit inconditionnel d'utiliser et d'exploiter votre nom, votre personnage et vos caractéristiques apparaissant dans du contenu utilisateur, sans aucune obligation, rémunération ou attribution en échange. Vous renoncez à tous les droits et libérez REFINERY29 de toute réclamation pour diffamation, atteinte au droit à la vie privée, atteinte aux droits de publicité ou à toute autre question similaire en ce qui concerne l'exploitation du contenu utilisateur. Vous déclarez et garantissez que toute personne ou entité nommée ou représentée dans ce contenu utilisateur a fourni les licences, droits, renonciations ou autorisations nécessaires pour permettre à REFINERY29 d'exploiter ce contenu utilisateur conformément à cette licence.

Contenu sponsorisé

Nous recevons parfois des produits gratuits d'entreprises que nous examinons ou évoquons ponctuellement dans notre contenu éditorial. Nous pouvons également diffuser des publicités sur nos sites concernant certains de ces produits ou les sociétés qui les vendent (et d'autres produits vendus par ces sociétés) pour lesquelles nous recevons parfois une indemnisation.

Conditions spéciales de promotion

À certaines occasions, nous pouvons offrir la possibilité de participer à des tirages au sort, des concours, des sondages et/ou des offres spéciales (« Promotion(s) spéciale(s) ») par le biais du Service. Les promotions spéciales peuvent être régies par des conditions générales distinctes des présentes Conditions d'utilisation. Vous êtes tenu de lire les conditions générales de la Promotion spéciale pour déterminer les exigences de votre sponsor dans le cadre de la promotion spéciale applicable. Si les dispositions des conditions d'une Promotion spéciale sont contraires aux présentes conditions d'utilisation, ces conditions distinctes prévaudront à l'égard de cette Promotion spéciale, sauf en cas de mention contraire.

Liens vers le Service

Vous pouvez rediriger vers notre site Web, à condition que vous procédiez de manière juste et légale, sans nuire à notre réputation ou en tirer parti. Vous ne devez pas établir de lien de manière à suggérer une forme quelconque d'association, d'approbation ou de cautionnement de notre part si ce n'est pas le cas. Vous ne devez pas établir de lien vers notre Service dans un site Web qui ne vous appartient pas. Notre Service ne doit être encadré sur aucun autre Service.

Nous nous réservons le droit de supprimer tout lien vers une page du Service ou de nos réseaux sociaux ; ceci à notre seule appréciation et sans préavis. Nous nous réservons également le droit d'exiger que vous nous demandiez notre consentement écrit avant de fournir des liens vers une page ou une page des réseaux sociaux du Service.

Liens de tiers

Il est possible que notre société ou des tiers fournissent, par le biais du Service, des liens vers des sites tiers, tels que d'autres sites Web ou ressources. Ces sites tiers sont exploités par des parties indépendantes de REFINERY29. Nous n'avons aucun contrôle sur ces sites tiers, nous ne sommes pas responsables de leur disponibilité et nous ne les cautionnons pas. Nous ne sommes pas responsables des pertes, dépenses ou dommages à votre encontre ou sur vos logiciels, équipements ou données, découlant des opérations de ces sites tiers.

Le Service fait partie de programmes de marketing en affiliation conçus pour fournir un moyen aux sites Web d'obtenir des recettes publicitaires par des annonces et des liens redirigeant vers les annonceurs et les détaillants participants. Cela signifie que nous pouvons gagner une commission si/lorsque vous cliquez sur ou réalisez des achats via des liens en affiliation. Vos communications et vos relations avec des tiers par le biais de tels liens, notamment par le paiement et la fourniture de produits et services, ainsi que les conditions, garanties et représentations associées à ces communications et transactions, ne relèvent que de vous et de ce tiers. Vous accédez à ces liens à vos propres risques, que nous recevions ou non une rémunération, une commission ou une part des recettes générées par les achats via de tels liens.

Modification, suspension ou résiliation du Service

Nous ne garantissons pas que notre Service, ou tout contenu qu'il contient, sera toujours disponible sans interruption. L'accès à notre Service est autorisé à titre temporaire. Nous nous réservons le droit de retirer, modifier ou interrompre à tout moment, temporairement ou définitivement, tout ou partie du Service, avec ou sans préavis. Nous ne serons pas redevables envers vous ou envers une tierce partie en cas de modification, suspension ou interruption du Service pour une période indéterminée.

Nous pouvons résilier immédiatement votre accès au Service à notre seule appréciation, en toutes circonstances, sans justification et sans préavis. Une telle résiliation ne nous rendra en aucun cas redevable envers vous ou une tierce partie. Nous nous réservons également le droit d'enquêter sur les infractions présumées des présentes Conditions d'utilisation. Toute infraction des présentes Conditions d'utilisation peut être signalée aux forces de l'ordre.

Exclusion de garantie

CE SERVICE EST DISPONIBLE « EN L'ÉTAT », « TEL QUE MIS À DISPOSITION » ET « AVEC TOUS SES DÉFAUTS ». VOUS UTILISEZ LE SERVICE À VOS RISQUES ET PÉRILS. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, REFINERY29 ET SES DIRIGEANTS, DIRECTEURS, EMPLOYÉS, AGENTS, CONCÉDANTS DE LICENCE, FOURNISSEURS, PARTENAIRES ET SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE DONNENT AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, DE QUALITÉ MARCHANDE, DE PERTINENCE POUR UN USAGE PARTICULIER, D'EXACTITUDE, D'EXHAUSTIVITÉ, D'OPPORTUNITÉ OU DE FIABILITÉ À L'ÉGARD DE CE SERVICE OU DE TOUTE INFORMATION OU MARCHANDISE DISPONIBLE, ANNONCÉE OU VENDUE PAR LE BIAIS DU SERVICE. NOUS NE GARANTISSONS PAS QUE CE SERVICE SERA SÉCURISÉ OU EXEMPT DE PROBLÈMES OU DE VIRUS, OU QU'IL DEMEURERA ININTERROMPU OU DÉPOURVU D'ERREURS. LES ACTUALITÉS, INFORMATIONS ET AUTRES SUPPORTS DISPONIBLES PAR LE BIAIS DE CE SERVICE PEUVENT PRÉSENTER DES DÉCALAGES, DES OMISSIONS, DES COUPURES ET DES ERREURS ;

Limitation de responsabilité

REFINERY29 ET SES DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS, EMPLOYÉS, AGENTS, CONCÉDANTS DE LICENCE, FOURNISSEURS, PARTENAIRES ET SOCIÉTÉS AFFILIÉES DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ ENVERS VOUS POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, CONSÉCUTIF, PUNITIF OU EXEMPLAIRE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFITS, DE CHIFFRE D'AFFAIRES, D'AFFAIRES, D'IMAGE DE MARQUE, D'UTILISATION, DE DONNÉES OU AUTRES PERTES IMMATÉRIELLES.

Indemnisation

Dans la mesure permise par la loi applicable, vous acceptez d'indemniser, de défendre et de tenir indemnes REFINERY29, ses dirigeants, administrateurs, employés, agents, concédants de licence, fournisseurs, partenaires et sociétés affiliées contre toutes formes de pertes, dettes, dépenses, dommages et coûts, y compris les honoraires raisonnables d'avocat, résultant de toute infraction aux présentes conditions d'utilisation ou de toute activité liée à l'utilisation du Service (y compris la négligence ou une conduite illicite) par vous ou toute autre personne accédant au Service via vos comptes de messagerie, de réseaux sociaux ou adresses ISP. Nous nous réservons le droit de prendre en charge la défense exclusive de toute plainte. Cette section survivra à la résiliation de votre accès au Service.

Loi applicable ; Compétence ; Arbitrage ; Début des actions

Les présentes Conditions d'utilisation et la relation entre vous et REFINERY29 seront régies par le droit anglais. Vous convenez que les tribunaux d'Angleterre et du pays de Galles disposeront d'une compétence non exclusive.

Toute plainte ou poursuite liée à l'utilisation du Service ou des présentes Conditions d'utilisation doit être déposée dans un délai d'un an suivant la cause de l'action ou être prescrite à jamais. Toute plainte que vous pourriez déposer dans le cadre de ces conditions d'utilisation pourra être indemnisée par des dommages-intérêts et vous n'aurez en aucun cas droit à un recours injonctif ou de redressement équitable.

Divers

Les présentes Conditions d'utilisation constituent l'intégralité de l'accord entre nous, et régissent votre utilisation du Service. Les présentes conditions d'utilisation remplacent et annulent l'ensemble des accords, promesses, garanties, assurances, interprétations et engagements antérieurs écrits ou oraux entre nous à l'égard du Service. Vous pouvez également être soumis à des conditions générales supplémentaires qui s'appliquent lorsque vous utilisez d'autres services, des services en affiliation ou des services de tiers.

Les présentes Conditions d'utilisation sont entièrement cessibles et seront contraignantes au profit de nos successeurs et ayants droits. Les présentes Conditions d'utilisation ne visent aucunement à créer une relation d'agence, de partenariat, de coentreprise, d'employé-employeur ou de franchiseur-franchisé. Notre décision éventuelle de ne pas exercer ou mettre en vigueur tout droit ou disposition des présentes Conditions d'utilisation ne constituera pas une renonciation à ce droit ou à cette disposition. Si une disposition des présentes Conditions d'utilisation venait à être invalidée par un tribunal compétent, le tribunal devrait néanmoins s'efforcer de donner effet aux intentions des parties telles qu'elles sont reflétées dans la disposition, et les autres dispositions des présentes conditions d'utilisation demeureront pleinement en vigueur. Les rubriques des présentes Conditions d'utilisation visent uniquement à faciliter la lecture et ne présentent aucun effet juridique ou contractuel.

Nous ne serons pas tenus pour responsables de tout manquement à nos obligations en vertu des présentes lorsque cette défaillance résulte d'une cause échappant à notre contrôle raisonnable, notamment d'un défaut mécanique, électronique ou de communication, ou d'une dégradation.

Mises à jour des présentes conditions

Nous nous réservons le droit de modifier les dispositions des présentes Conditions d'utilisation à tout moment et sans préavis. Vous convenez que notre publication des Conditions d'utilisation révisées sur notre Service tiendra lieu de notification concernant la révision, et que votre accès ou votre utilisation du Service après cette publication représentera une acceptation tacite de votre part de ces modifications et des Conditions d'utilisation révisées. Par conséquent, veuillez consulter les présentes Conditions d'utilisation avant chaque accès ou utilisation de notre Service. Toute modification apportée aux présentes Conditions d'utilisation fera partie intégrante des présentes Conditions d'utilisation et s'appliquera dès sa publication ou à une date ultérieure qui pourra être précisée dans les Conditions d'utilisation publiées.

Sauf indication contraire explicite, les nouvelles fonctions ou fonctionnalités visant à élargir ou à optimiser le Service seront assujetties aux présentes Conditions d'utilisation.