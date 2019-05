Politique de confidentialité

Effective à compter du 15. mai 2019

La présente politique de confidentialité décrit la façon dont nous traitons et utilisons les informations que nous recueillons lorsque vous visitez ou utilisez nos sites Internet Refinery29.uk, Refinery29.de ou Refinery.fr, les versions mobiles optimisées des sites Web ou les applications logicielles auxquelles cette politique est liée (collectivement, les « sites Web »), y compris lorsque vous vous inscrivez à nos bulletins d'information. Refinery 29 Limited est immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro de société 08279936. Son siège social se trouve à l'adresse WeWork, The Bower, 207-211 Old Street London EC1V 9NR Royaume-Uni. Elle gère nos sites Internet au Royaume-Uni, et dans les langues allemande et française. Elle est responsable du traitement des informations personnelles collectées sur ces sites Web.

Certaines parties du site Web sont hébergées et exploitées aux États-Unis par Refinery 29 Inc. Pour en savoir plus sur la façon dont nous veillons à ce que votre vie privée soit respectée, veuillez consulter la section « Sécurité et conservation » ci-dessous.

Nous avons rédigé la présente politique de confidentialité pour vous aider à comprendre les types d'informations que nous pouvons collecter à votre sujet lorsque vous consultez le site Web ou utilisez l'un de ses services. Vous découvrirez comment nous pouvons utiliser et divulguer les informations, ainsi que la manière dont vous pouvez vérifier, rectifier et/ou mettre à jour ces informations.

Refinery29 peut apporter des modifications à la présente politique de confidentialité à tout moment. Dans ce cas, nous vous informerons en publiant la politique de confidentialité révisée sur ce site Web. Il relève de votre responsabilité de consulter périodiquement notre site Web et la présente politique de confidentialité afin de vérifier si des modifications y ont été apportées. Toute modification apportée à la présente politique de confidentialité s'appliquera à la fois aux informations personnelles que nous détenions avant la date d'entrée en vigueur de la politique de confidentialité révisée et aux renseignements personnels que nous collecterons à compter de sa date d'entrée en vigueur. Si vous continuez à utiliser le site Web après que cette politique de confidentialité a été révisée, nous considérerons que vous acceptez les conditions générales de cette politique modifiée. Pour faciliter la lecture, nous avons divisé la présente politique de confidentialité en plusieurs sections :

Collecte des informations que vous fournissez pour utiliser le site Web et ses fonctionnalités

Bulletins d'information et informations marketing. Vous pouvez choisir de nous fournir volontairement votre adresse électronique afin que nous puissions vous envoyer des bulletins d'information ainsi que des informations marketing, des offres et d'autres actualités concernant les possibilités et les fonctionnalités qui, selon nous, sont susceptibles de vous intéresser. Nous pouvons utiliser votre adresse électronique à ces fins sur la base de votre consentement.

Enquêtes et tirages au sort. Lorsque vous répondez à une enquête ou participez à un concours ou à un tirage au sort, vous pouvez être invité(e) à fournir des informations personnelles telles que votre nom, votre adresse électronique, vos noms d'utilisateur et vos pseudonymes de réseaux sociaux. Vous pouvez également être invité(e) à répondre sur une variété de sujets avec des questions telles que vos préférences d'achat, votre revenu annuel et d'autres informations démographiques ou sociologiques. Nous devons utiliser vos informations personnelles pour remplir nos obligations contractuelles envers vous. Il est également dans notre intérêt commercial légitime d'utiliser vos informations personnelles pour les enquêtes et tirages au sort, afin de rendre le site pertinent et informatif.

Forum public. Si vous choisissez de publier des documents sur des blogs ou forums, ou de participer aux conseils communautaires qui peuvent être proposés sur notre site Web, toutes les informations personnelles que vous fournirez seront publiquement accessibles. Il est dans notre intérêt légitime d'utiliser les informations que vous renseignez dans ce contexte pour fournir les services adéquats sur le site Web. Même si vous résiliez votre compte, nous conserverons tous les documents que vous aurez publié sur le site Web ou nos réseaux sociaux, et nous continuerons à les divulguer publiquement. Cependant, vous pouvez nous demander de supprimer ou de retirer vos informations personnelles dans certaines circonstances. Veuillez consulter la section de la présente politique intitulée Consulter vos données à caractère personnel et exercer d'autres droits pour en savoir plus. Lorsque vous utilisez les forums interactifs, vous convenez que nous ne sommes pas responsables des informations que vous divulguez ou communiquez, et que toute divulgation de votre part est à vos propres risques.

Mise à jour de vos informations. Si vous souhaitez mettre à jour les informations que vous nous avez précédemment fournies par le biais de notre site Web et de ses fonctionnalités, vous pouvez nous écrire à Refinery 29 Limited, WeWork, The Bower, 207-211 Old Street, Londres, Royaume-Uni, EC1V 9NR ou à l'adresse : Privacy@refinery29.com

Données que nous collectons au moyen de cookies et de pixels

Qu'est-ce qu'un « cookie » ? Un cookie est un petit fichier texte placé sur votre appareil lorsque vous visitez un site Web. Vous pouvez accepter ou refuser les cookies via les paramètres de votre navigateur ou d'autres logiciels. Notre site Web utilise des cookies pour vous distinguer des autres utilisateurs de notre site Web. Nous utilisons également des pixels et des balises Web (qui sont généralement de petites images graphiques transparentes), pour recueillir des informations concernant votre visite et votre utilisation du site Web. Cette technologie nous aide à vous assurer une expérience conviviale lorsque vous naviguez sur notre site Web et à apporter des améliorations. La présente politique de confidentialité explique notre utilisation de la technologie des cookies et vient compléter notre politique relative aux cookies que nous vous invitons à lire ici Politique relative aux cookies.

Analyse. L'utilisation de la technologie des cookies nous fournit des informations sur votre utilisation de notre site Web, notamment la date et l'heure de votre visite, les fonctionnalités et les informations que vous avez recherchées et consultées, le message électronique que vous avez ouvert, les publicités sur lesquelles vous avez cliqué, les données sur le système d'exploitation et l'appareil que vous avez utilisés, le temps passé sur une page, le site Web qui vous a redirigé et les sites Web visités après avoir quitté notre site Web. Nous pouvons utiliser ces informations pour effectuer des analyses, des comparaisons et des recherches sur l'interaction de nos utilisateurs avec le site Web et les publicités, et pour obtenir des perspectives susceptibles de nous aider à améliorer la conception et les performances du site Web.

Nous pouvons partager vos informations personnelles avec des prestataires de services tiers afin qu'ils nous aident dans l'analyse et la recherche liées à la connaissance du client. Certains de ces prestataires tiers peuvent être situés aux États-Unis (ou ailleurs). Pour en savoir plus sur la façon dont nous veillons à ce que votre vie privée soit respectée, veuillez consulter la section « Sécurité et conservation » ci-dessous.

Nous pouvons également utiliser Google Analytics pour analyser le public du site Web et améliorer son contenu. Google Analytics ne collecte aucune information personnelle. Pour en savoir plus sur la politique de confidentialité concernant Google Analytics, veuillez consulter support.google.com/Analytics/Answer/6004245?hl=en

Notre site Web comprend également le logiciel de mesure propriétaire de Nielsen qui vous permettra de contribuer à l'étude de marché ; par exemple, la mesure des audiences TV de Nielsen. Veuillez consulter www.Nielsen.com/digitalprivacy pour en savoir plus ou pour refuser de contribuer à cette recherche.

Publicités.Nous pouvons également utiliser des cookies pour déterminer les publicités que vous voyez, contrôler la séquence de publicités et nous assurer que vous ne voyez pas la même publicité trop souvent. Nous sommes susceptibles d'avoir recours à des prestataires tiers pour rapprocher les informations collectées sur le site Web avec les informations collectées à partir d'autres sites Web, appareils et canaux multimédias, puis vous montrer de la publicité basée sur ces données. Nous pouvons également personnaliser les publicités que vous voyez en fonction de vos informations de localisation géographique, que nous déterminons par le biais de votre adresse IP. Nous pouvons utiliser ces informations pour vous proposer des publicités personnalisées sur ce site Web, sur d'autres sites Web et sur d'autres canaux. Nous utilisons vos données de cette manière sur la base de notre intérêt légitime, lorsque vous avez accepté les cookies correspondants.

Nous pouvons partager vos informations personnelles avec des prestataires de services tiers afin qu'ils nous aident dans la diffusion, l'optimisation et l'analyse des publicités. Certains de ces prestataires tiers peuvent être situés aux États-Unis (ou ailleurs). Pour en savoir plus sur la façon dont nous veillons à ce que votre vie privée soit respectée, veuillez consulter la section « Sécurité et conservation » ci-dessous.

Nous pouvons utiliser Facebook pour diffuser des publicités sur le site Web. Facebook peut utiliser les informations que vous partagez sur Facebook et les informations collectées lorsque vous utilisez d'autres sites Web et applications pour vous proposer des publicités. Pour en savoir plus sur ce type de publicité et vos choix à ce sujet, veuillez consulter https://www.facebook.com/about/ads.

Autres utilisations des cookies.Lors des concours ou des tirages au sort, nous pouvons utiliser des cookies afin de suivre votre progression et le nombre d'entrées dans certaines promotions. Lors des sondages ou des enquêtes, nous pouvons utiliser des cookies pour nous assurer qu'une personne ne peut pas voter plus d'une fois sur une question ou un problème particulier.

Base juridique des informations collectées à des fins d'analyse et de publicité.Lorsque les informations personnelles sont anonymisées, nous ne sommes pas tenus de justifier d'une « condition » juridique pour en faire usage car il ne s'agit plus d'informations personnelles à partir desquelles vous pouvez être identifié(e). Ces informations anonymisées ne sont plus réglementées par les lois relatives à la protection des données. Nous pouvons partager des informations d'utilisation agrégées et anonymes avec nos partenaires commerciaux potentiels et existants, des annonceurs et d'autres tiers à des fins commerciales. Cependant, la collecte et l'utilisation d'informations personnelles anonymisées peuvent être soumises à d'autres lois exigeant votre consentement.

Lorsque vos informations personnelles ne sont pas anonymisées, notre intérêt légitime est de les utiliser de manière à vous fournir, ainsi qu'aux autres clients, des produits et services de la plus grande qualité.

Contrôle et suppression des cookies. Vous pouvez supprimer les cookies en changeant vos préférences de confidentialité dans votre navigateur Internet ou en utilisant le menu mis à disposition dans la bannière de cookies. Vous avez également la possibilité d'accepter ou de refuser les cookies. La plupart des navigateurs Web acceptent automatiquement les cookies, mais vous pouvez généralement modifier les paramètres de votre navigateur pour refuser les cookies si vous le souhaitez. Si vous décidez de refuser les cookies, il se peut que vous ne soyez pas en mesure de vous connecter ou d'utiliser d'autres fonctionnalités interactives de notre site Web qui dépendent de ces cookies.

Certains des annonceurs réseau, certaines agences de publicité et certains fournisseurs avec lesquels nous travaillons pour diffuser des publicités sur des sites Web tiers et sur Internet, ou certains autres fournisseurs d'analyse qui nous transmettent des informations concernant l'utilisation du site Web et l'efficacité de nos publicités peuvent être membres des Network Advertising Initiatives, du Programme d'auto-contrôle pour la publicité comportementale en ligne de la Digital Advertising Alliance et/ou de l’Alliance européenne pour l’éthique en matière de publicité numérique (EDAA). Pour refuser de recevoir de la publicité axée sur les intérêts de certaines ou de toutes les entreprises participantes, veuillez consulter http://www.aboutads.info/choices/ et http://www.youronlinechoices.eu/. Pour refuser de participer à la collecte de données Google Analytics, suivez les instructions de la page : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Veuillez noter que la désactivation de ces mécanismes n'empêche pas de recevoir de la publicité. Vous recevrez toujours d'autres publicités en ligne des entreprises participantes et des sociétés non participantes, et les sites Web que vous consultez pourront toujours collecter des informations à d'autres fins. Veuillez noter que notre site Web n'est actuellement pas configuré pour répondre ou traiter les signaux « Do Not Track » (« DNT ») (ne pas me pister) des navigateurs.

Pour plus d'informations sur notre utilisation des cookies, des balises Web et des technologies similaires, veuillez lire notre Politique relative aux cookies. Notre politique inclut le nom de chaque cookie utilisé sur notre site Web, sa finalité et la durée pendant laquelle chaque cookie reste sur votre appareil.

Pour en savoir plus sur les cookies, veuillez consulter le site www.allaboutcookies.org.

Service client

Nous pouvons collecter vos informations personnelles, notamment votre nom et vos coordonnées, afin de vous proposer un service client permettant de répondre à vos demandes et de vous informer des modifications apportées à notre site Web ou à tout produit ou service. Nous ne partageons pas vos informations personnelles à cette fin. Il est dans notre intérêt commercial légitime d'utiliser vos informations personnelles de manière à vous fournir le meilleur service client possible et à remplir toutes nos obligations contractuelles.

Administration de l'entreprise et conformité légale

Il est également dans notre intérêt légitime d'utiliser vos informations personnelles dans le cadre d'une transition d'entreprise, pour exercer nos droits ou pour protéger les droits de tierces parties. En ce qui concerne les autres finalités décrites dans cette section, nous sommes légalement obligés d'utiliser vos informations personnelles pour nous conformer à toutes les obligations légales qui nous seraient imposées ; par exemple, une ordonnance du Tribunal.

Tiers, liens vers d'autres sites et sections en partenariat du site Web

Nous pouvons divulguer vos informations personnelles à des tiers pour permettre aux prestataires de services de fournir des produits, des services ou des fonctions en notre nom, ou de nous aider à administrer notre entreprise et le site Web. Ces prestataires de services peuvent inclure des entreprises qui fournissent des services de messagerie, un service à la clientèle et/ou de une assistance marketing. Certains de ces prestataires tiers peuvent être situés aux États-Unis (et ailleurs). Pour en savoir plus sur la façon dont nous veillons à ce que votre vie privée soit respectée, veuillez consulter la section «Sécurité et rétention» ci-dessous.

Liens vers des sites tiers. En tant que conservateur des informations, Refinery29 propose souvent des liens vers d'autres sites. Nous ne sommes pas responsables du contenu de ces sites et ces liens n'impliquent aucune validation de notre part. Les sites Web de tiers sont hors de notre contrôle et ne sont pas concernés par la présente politique de confidentialité.

Les tiers peuvent afficher des publicités sur notre service. Ces publicités peuvent être déterminées par l'utilisation de cookies, de balises Web et d'autres technologies similaires qui ont été utilisées par ces tiers. Refinery29 n'est pas responsable des pratiques de confidentialité des tiers qu'elle ne contrôle pas directement.

Fonctions en partenariat. Si nous collaborons avec un détaillant ou un autre tiers pour offrir des opportunités d'achat en ligne, des promotions, des concours ou tirages au sort, des sondages, des enquêtes, des services, des abonnements et d'autres applications, les informations personnellement identifiables que vous fournirez dans le cadre de ces transactions pourront être collectées directement par le tiers (sauf si vous vous y opposez et que votre opposition est contraignante en vertu de la loi applicable). Ces tiers utiliseront vos informations conformément à leur propre politique de confidentialité. Dans certains cas, par exemple, lorsque le service d'un fournisseur est intégré à notre site Web (tel qu'une vidéo intégrée ou un outil de réseau social), vous devrez contacter le tiers pour en savoir plus sur vos possibilités d'opposition, et ce tiers (et non notre société) sera chargé de répondre à votre demande.

Certaines parties du site Web peuvent être partagées avec un partenaire commercial ou soumises à une politique de confidentialité différente qui sera soit la politique de confidentialité du partenaire, soit une politique de confidentialité développée conjointement par Refinery29 et notre partenaire (collectivement, la « Politique de partenariat ») . Les pratiques de collecte, d'utilisation et de diffusion du partenaire concernant les données ou informations à caractère personnel obtenues des utilisateurs sur ces portions de site gérées en partenariat seront régies par la Politique de partenariat. Veuillez lire la Politique de partenariat pour chaque site concerné avant de fournir des informations personnelles.

Réseaux sociaux et intégration des réseaux sociaux

Afin de profiter des fonctionnalités de réseaux sociaux, vous devrez peut-être fournir vos identifiants et pseudos de Twitter, Facebook et d'autres réseaux sociaux. Si vous utilisez vos identifiants de connexion d'un réseau social (par exemple, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest) sur notre site Web, nous pourrons recevoir des informations de ce réseau qui dépendront des conditions générales (par exemple, les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité) de ce dernier (« Conditions du réseau social »). Si vous choisissez de partager vos informations avec ces réseaux sociaux, nous partagerons également des informations. Les Conditions de ces réseaux sociaux s'appliqueront aux informations que nous leur divulguerons. En outre, si vous formulez un choix concernant un réseau social sur notre site Web (par exemple, si vous choisissez de nous « suivre » sur l'un des réseaux sociaux ou de nous « liker » sur Facebook), votre choix sera rendu public et pourra apparaître sur le réseau social concerné. Nous nous réservons le droit d'utiliser et de divulguer toutes les informations personnelles identifiables et autres informations vous concernant que nous recevrons par l'intermédiaire des réseaux sociaux par les moyens décrits dans la présente Politique de confidentialité.

Vous êtes invité(e) à lire toutes les politiques et informations relatives aux services de ces réseaux sociaux pour en savoir plus sur la façon dont ils traitent vos informations avant d'utiliser les fonctionnalités mises à votre disposition par le biais de notre site Web. Nous ne sommes pas responsables des agissements ou omissions des fournisseurs de services de réseaux sociaux, ni de la manière dont vous utilisez les fonctionnalités de leurs plateformes.

Comment consulter vos informations et exercer vos autres droits

Les utilisateurs de l'EEE disposent des droits suivants en ce qui concerne les informations personnelles que nous détenons à leur sujet :

Droit d'accès et de rectification. Nous vous fournirons, sur demande, les informations que nous traitons à votre sujet. Vous pourrez les corriger, mettre à jour ou modifier dans la mesure prévue par la loi. Si vous souhaitez obtenir des exemplaires supplémentaires, nous serons susceptibles de vous facturer des frais proportionnés. Si nous avons partagé vos informations personnelles avec d'autres personnes, nous leur communiquerons, si possible, les rectifications à apporter. Si cela est possible et autorisé par la loi, nous vous indiquerons également les personnes avec qui nous avons partagé vos informations personnelles afin que vous puissiez les contacter directement. Veuillez noter que ce droit vous permet d'être informé des données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet afin que vous puissiez vérifier qu'elles sont exactes et que nous les traitons en toute légalité. Il ne s'agit pas d'un droit qui vous permet de demander des données à caractère personnel sur d'autres personnes ou des documents spécifiques qui ne sont pas liés à vos données à caractère personnel.

Droit de cesser de recevoir des communications de marketing direct. Vous pouvez vous désabonner des bulletins d'information ou des courriers électroniques commerciaux à tout moment. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le lien « Se désabonner » dans le pied de page de n'importe quel message électronique de Refinery29 et de suivre les instructions. Veuillez noter que vous pouvez continuer à recevoir certaines communications de notre part, telles que des messages relatifs aux transactions ou aux relations clients, et/ou des messages sur votre compte/profil. Pour supprimer votre compte/profil, veuillez envoyer un courrier électronique à l'adresse support@refinery29.uk (pour les utilisateurs en Europe) ou support@refinery29.com (pour les utilisateurs aux États-Unis).

Si vous avez accepté de recevoir notre bulletin d'information ou d'autres messages électroniques de notre part et/ou de tiers en Allemagne, la formulation de votre consentement était la suivante :

« Je m'abonne au bulletin d'information de Refinery 29 concernant ses dernières actualités les plus importantes. Je consens à l'utilisation de mes données à caractère personnel à cette fin. Je peux retirer mon consentement à tout moment et je peux m'opposer à l'utilisation de mes données à caractère personnel à des fins de marketing ou d'étude de marché ou d'opinion ».

Ou, lors de la participation à un tirage au sort :

« J'accepte les Règles officielles . Je consens à recevoir des courriers électroniques de Refinery 29 et de [nom de la tierce partie] sur les dernières actualités les plus importantes. Je consens à l'utilisation de mes données à caractère personnel par ces parties à cette fin. Je peux retirer mon consentement à l'égard de l'une de ces parties à tout moment et m'opposer à l'utilisation de mes données à caractère personnel à des fins de marketing ou d'étude de marché ou d'opinion. (Veuillez consulter les liens vers la politique de confidentialité ci-dessous pour obtenir des coordonnées et des informations complémentaires) ».

Droit à l'effacement. Vous pouvez nous demander de supprimer ou de retirer vos informations personnelles dans certaines circonstances ; par exemple, si nous n'en avons plus besoin ou si vous retirez votre consentement (le cas échéant). Si nous avons partagé vos informations personnelles avec d'autres personnes, nous leur communiquerons, si possible, votre demande de suppression. Si cela est possible et autorisé par la loi, nous vous indiquerons également les personnes avec qui nous avons partagé vos informations personnelles afin que vous puissiez les contacter directement.

Droit de limiter le traitement. Vous pouvez nous demander de « bloquer » ou d'annuler le traitement de vos informations personnelles dans certaines circonstances ; par exemple si vous contestez l'exactitude de ces informations personnelles ou que vous vous opposez à ce que nous les traitions. Veuillez noter que l'annulation du traitement de vos données ne nous interdit pas de stocker ces dernières. Nous vous informerons avant toute levée de ces limitations. Si nous avons partagé vos informations personnelles avec d'autres personnes, nous leur communiquerons, si possible, votre demande de limitation. Si cela est possible et autorisé par la loi, nous vous indiquerons également les personnes avec qui nous avons partagé vos informations personnelles afin que vous puissiez les contacter directement.

Droit à la portabilité des données. Depuis le 25 mai 2018, vous êtes en droit, dans certaines circonstances, d'obtenir les informations personnelles que vous nous avez fournies (dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine) et de le réutiliser à d'autres fins, ou de nous demander de les transférer à un tiers de votre choix.

Droit de vous opposer. Vous pouvez nous demander d'arrêter de traiter vos informations personnelles si ce traitement est lié à nos propres intérêts légitimes ou à ceux d'un tiers, sauf dans le cas où nous pouvons avancer des motifs juridiques impérieux pour poursuivre ce traitement. Si vous vous opposez à la poursuite du traitement de vos informations personnelles pour le marketing direct, nous respecterons votre choix.

Droit de retirer votre consentement. Si nous nous appuyons sur votre consentement (ou votre consentement explicite) comme base juridique pour le traitement de vos informations personnelles, vous êtes en droit de retirer ce consentement à tout moment.

Droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle. Si vous vous interrogez sur l'un des aspects de nos pratiques en matière de confidentialité, notamment sur la façon dont nous avons traité vos informations personnelles, vous pouvez contacter l'Information Commissioner's Office (ICO) du Royaume-Uni. Vous pouvez trouver des informations relatives à la procédure sur le site Web de l'OIC à l'adresse https://ico.org.uk/concerns/ou en appelant l'assistance téléphonique au 0303 123 1113.

Exercice de vos droits. Pour exercer vos droits, veuillez nous envoyer un courrier électronique à l'adresse, pour l'Europe : legal@refinery29.uk ou un courrier à l'adresse Refinery 29 Limited, Attn. Legal, WeWork, The Bower, 207-211 Old Street, Londres, EC1V 9NR Royaume-Uni.

Lorsque vous nous écrivez pour exercer vos droits, nous sommes autorisés à vous demander de prouver votre identité. Nous pouvons vous demander de fournir des copies de ces documents pour vérifier votre identité.

Pour faciliter le traitement de votre demande, veuillez énoncer clairement le droit que vous souhaitez exercer et, le cas échéant, les raisons de cette démarche. Plus vous serez clair(e) et précis(e), plus le traitement de votre demande sera rapide et efficace. Si vous ne nous fournissez pas suffisamment d'informations, nous pouvons suspendre le traitement de votre demande jusqu'à ce que vous nous ayez fourni les éléments supplémentaires.

Sécurité et conservation

Nous stockons les informations collectées via le site Web sur des serveurs de base de données restreints. Nous utilisons une variété de technologies et de procédures de sécurité normalisées afin de vous aider à protéger vos informations contre la consultation, l'utilisation ou la divulgation non autorisées. Bien que nous prenions des mesures appropriées pour éviter toute divulgation non autorisée de vos informations, il nous est impossible de garantir leur sécurité absolue.

Lorsque nous transférons vos données personnelles de l'EEE vers des pays en dehors de cet espace (soit au sein de notre groupe d'entreprises, soit lorsque nous engageons des fournisseurs du traitement qui opèrent en dehors de l'EEE), nous prenons des mesures pour nous assurer que vos données personnelles sont conservées en toute sécurité et en conformité avec l'ensemble des lois applicables en matière de vie privée. Nous mettons en œuvre une variété de mécanismes juridiques autorisés par la loi applicable en matière de vie privée, notamment avec l'engagement de fournisseurs situés dans les juridictions dont les lois sur la vie privée sont jugées adéquates par l'Union européenne, et l'utilisation de clauses contractuelles types approuvées pour contrôler les activités de ces fournisseurs.

Nous conservons les informations personnelles aussi longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées. Si ces informations ne sont plus nécessaires à ces fins et que nous ne sommes plus légalement tenus de les conserver, nous les détruirons, les effacerons ou les dépersonnaliserons, sauf en cas d'autorisation contraire prévue par la loi applicable.

Mineurs

Notre site Web n'est pas destiné aux personnes mineures dans leur juridiction de résidence et ne collecte pas sciemment des renseignements personnels auprès d'enfants âgés de moins de 13 ans. Les personnes âgées de moins de 13 ans ne sont pas autorisées à fournir des informations sur le site Web. Si vous êtes âgé(e) de moins de 13 ans, vous ne devez pas utiliser ou fournir des informations personnelles sur ou via le site Web, vous inscrire sur le site Web, utiliser les fonctionnalités de commentaire interactif ou public de ce site Web, ou nous fournir des informations vous concernant, notamment votre nom, votre adresse électronique ou tout pseudonyme ou nom d'utilisateur que vous pouvez utiliser.

Si vous êtes le parent ou le tuteur d'un enfant qui, selon vous, nous a divulgué des renseignements personnels, veuillez nous contacter à l'adresse legal@refinery29.com afin que nous puissions supprimer et retirer les informations concernant ces enfants de nos systèmes. En outre, si un mineur de moins de 18 ans résidant en Californie utilise le site Web, il peut demander à ce que Refinery29 supprime le contenu ou les publications qu'il a effectuées sur le site Web en envoyant un courrier électronique à l'adresse privacy@refinery29.com. Toutefois, un tel retrait ne peut pas supprimer toutes les traces de publication sur l'ensemble du Web car ce contenu ou ces informations pourront avoir été partagées par d'autres personnes. Refinery29 ne sera pas forcément obligée de se conformer à cette exigence de suppression si : (i) le droit fédéral ou de l'état exige que nous conservions le contenu ou les informations ; (II) le contenu a été stocké ou publié (ou partagé) par un tiers autre que le mineur communiquant avec Refinery29 ; (III) nous anonymisons le contenu ou les informations afin que le mineur ne puisse pas être identifié ; (IV) le mineur a reçu une indemnisation ou une autre contrepartie pour la fourniture de ce contenu ; ou (v) le mineur ne suit pas les instructions de cette section.

Questions juridictionnelles

Refinery29 ne déclare et ne garantit aucunement que le contenu et les documents du site Web sont appropriés ou disponibles pour une utilisation dans des régions situées en dehors des États-Unis, de l'Angleterre et de l'Allemagne. Les personnes choisissant de consulter ce site ou d'utiliser ses services à partir d'autres pays le font de leur propre initiative et à leur propre risque, et sont responsables de veiller à la conformité aux lois locales, le cas échéant.

Si vous avez des questions sur cette politique de confidentialité, ou sur le site Web, veuillez nous contacter à Refinery 29 Inc., Attn. Legal Department, 225 Broadway, 23e étage, New York, NY 10007, legal@refinery29.com.