Japandi : la tendance déco qui fait fureur

Pour comprendre le Japandi, il convient d'examiner d'abord les deux cultures dont il s'inspire. Le design scandinave tel que nous le connaissons aujourd'hui (qui englobe les régions du Danemark, de la Suède et de la Norvège) se définit par des lignes simples et épurées et par un souci de fonctionnalité, sans compromis sur la beauté. Comme l'explique Kurt Kovacs Braidley, directeur de la galerie Sigmar, à Refinery29, elle se définit par "l'utilisation de techniques de fabrication à la fois traditionnelles et innovantes, l'utilisation de formes plus organiques ou familières et essentielles, [et] une empathie avec les matériaux naturels".