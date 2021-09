À une époque où tant de portes se ferment dans le monde entier, des portes vers un mode de vie abordable et durable, vers les relations humaines et l'empathie ; et ou la vie réelle et les rituels des autres sont dissimulés derrière des filtres, IKEA ouvre grand les portes pour célébrer l'étrange, le merveilleux et le réel.Chez Refinery29, nous apprécions également l'authenticité, c'est pourquoi nous avons créé Sweet Digs Opens The Door To..., une édition spéciale mondiale de notre série de vidéos en partenariat avec IKEA. Dans les semaines à venir, certains de nos influenceurs favoris nous ouvriront les portes de leur vie et de leur maison. De Brooklyn à Londres en passant par Berlin, nous aurons un aperçu réel et sans filtre de la façon dont ils ont construit leur vie et de ce que le mot « maison » signifie pour eux. La maison est où le cœur est, alors quel meilleur moyen d'apprendre à connaître quelqu'un ?