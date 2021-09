TikTok : 5 tendances décoration à adopter d’urgence

Comme me l'a prouvé l'algorithme de l'application, il existe tout un monde de décoration qui nous attend sur TikTok. De la prolifique tendance "Cottagecore", qui prône un mode de vie plus simple, à la montée en puissance de la tendance "Avant Basic", qui envahit nos armoires et nos maisons, un tapis touffu à la fois, ces esthétiques sont universelles et nous fournissent des conseils bien nécessaires pour trouver des articles de décoration sur un marché amplement saturé.