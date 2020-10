Les bougies Byredo coûtent généralement autour de 60 euros, mais avec sa nouvelle collaboration avec Ikea, le fondateur de la marque, Ben Gorham, fait baisser ces prix de manière significative. La nouvelle collection capsule en édition limitée s'appelle OSYNLIG, et elle comprend 19 bougies avec 13 parfums différents. Selon l'annonce d'Ikea, les parfums OSYNLIG sont "inspirés par les émotions que le parfum évoque - de la nostalgie des choses passées aux rêves futurs - et, par-dessus tout, offre une expérience olfactive des plus agréables". Bien que cela puisse sembler un peu abstrait, les bougies se déclinent en trois grandes catégories de parfums : fraiches, florales et boisées. En plus de leur délicieux parfum, les bougies OSYNLIG seront de plus bel effet sur vos étagères.