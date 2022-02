Comment devenir cette personne au frigo super organisé ?

Vous savez ce qu'on dit : Montre-moi ton frigo et je te dirais qui tu es ! Sauf qu'entre les aliments périmés, les endroits collants et le frigo prêt à exploser, nous souhaiterions parfois que ce dernier ne soit pas notre reflet. C'est pourquoi nous avons décidé de demander l'aide de Tracy McCubbin, experte en organisation, fondatrice de dClutterfly , une société d'organisation basée à Los Angeles, et autrice de Making Space, Clutter Free : The Last Book on Decluttering You'll Ever Need, pour savoir comment organiser le contenu de nos réfrigérateurs. Vous trouverez ci-dessous les conseils de McCubbin sur la façon de réorganiser votre frigo plein à craquer et de le garder bien rangé après chaque course au supermarché et chaque séance de cuisine.