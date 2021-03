Comment mettre fin au gaspillage alimentaire, selon la façon dont vous faites vos courses

Heureusement, il existe de nombreux moyens de lutter contre le gaspillage alimentaire, que ce soit en apprenant à conserver correctement les herbes achetées au magasin ou en réaménageant votre espace de congélation. Cependant, comme le montre l'autrice et écrivaine culinaire Anna Jones dans son dernier livre, One Pot, Pan, Planet , vous avez toujours la possibilité de faire plus. Ce livre ne se contente pas de partager une multitude de délicieuses recettes, il explore également les différentes façons dont ce nous mangeons et la façon dont nous le préparons peuvent être utilisés pour aider - et non nuire - la planète. L'un des moyens les plus pratiques consiste à mieux comprendre comment on cuisine et comment on mange.