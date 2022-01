Oui, j’ai 13 ans d’écart avec mon mec. Et alors ?

Je ne connais pas de relation heureuse qui ne soit pas étrange à sa manière. Ajoutez-y une différence d'âge de 13 ans et cela ne rend pas les choses plus "normales", c'est certain. Mais dans mon cas, cela n'a pas non plus rendu la relation plus difficile. Ce qui rend les choses plus délicates, c'est le regard parfois perplexe, parfois effaré des gens, qui nous suit où que nous allons, même en 2022.