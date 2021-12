Je ne veux pas inviter mon copain à Noël parce que ma famille me fait honte

Au-delà de ce travail interne, il existe des moyens de gérer les commentaires critiques. Il y a souvent deux voies à suivre. La première est la communication : prenez un peu de temps avant l'événement pour parler aux personnes en question et leur faire savoir l'impact que leur comportement a sur vous. Il est essentiel que vous ne disiez pas que le comportement en lui-même est un problème, mais que c'est la façon dont vous le percevez. Par exemple : "J'ai remarqué que quand on se retrouve pendant les fêtes, vous avez tendance à boire et à hausser le ton. Dans ces moments-là, ça devient assez difficile pour moi d'être là. Je voudrais que vous sachiez l'impact que ça a sur moi et j'apprécierais vraiment qu'on parle des moyens d'atténuer ça, si vous êtes ouverts à cette idée." C'est très brutal. Souvent, mes clients ont du mal à être aussi directs et me disent que c'est une façon très américaine d'aborder les choses. Pas faux ! Vous pouvez toujours dire quelque chose de simple, comme "Je voulais juste vous dire que l'année dernière, je me suis sentie très mal à l'aise par rapport à la quantité d'alcool consommée", et voir ce qui en ressort. Si la personne est sur la défensive, qu'elle ne vous entend pas ou ne veut pas dialoguer, il est souvent préférable de ne pas continuer.