Heureusement, la thérapie m'a appris à mieux valider mes émotions et à mieux comprendre et communiquer mes besoins. Lorsque j'ai rencontré mon fiancé, j'ai continué à me montrer fidèle à moi-même et à exprimer mes besoins et mes sentiments. Au début, je craignais qu'il ne panique et ne prenne ses distances. Mais à ma grande surprise, il a réagi positivement et m'a donné le sentiment d'être vue et comprise, ce qui a rapidement dissipé mon anxiété. Notre relation me paraît tellement plus simple que mes relations passées. Rétrospectivement, mes besoins émotionnels n'étaient pas le problème ; le problème était ma difficulté à communiquer ces derniers et le manque d'intelligence émotionnelle de mes ex pour les comprendre et les satisfaire.