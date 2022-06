Comment arrêter de déverser mes angoisses sur les autres ?

Il y a bien sûr une différence entre le fait de se rendre compte que l'on veut changer une habitude et la changer en pratique. Après tout, nous sommes des créatures d'habitudes, et bien souvent, nos habitudes sont négatives car, si nous pensons qu'elles vont nous aider, elles finissent par présenter quelques inconvénients. Au moment où nous reconnaissons les inconvénients, nous sommes déjà coincé·es dans cette spirale. C'est pourquoi changer une habitude demande un certain effort. Il y a généralement deux façons de le faire. La première est la solution brutale et dramatique. Il s'agit de se fixer l'objectif d'arrêter d'un seul coup et de remplacer l'habitude par une autre. Il faut en moyenne deux semaines à une personne pour se défaire d'une habitude, alors pendant deux semaines, essayez de ne voir personne avec qui vous auriez normalement commencé à partager vos angoisses et évitez cette situation. Ce sera inconfortable, mais si vous le pouvez, mettez en place des habitudes ou des distractions alternatives et saines pendant cette période. De la lecture à l'exercice physique en passant par les documentaires, occupez vous avec des activités qui sont globalement un peu plus distrayantes, mais aussi saines que possible.