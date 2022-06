Wie höre ich auf, meine Sorgen auf Freund:innen abzuladen?

Du bist ein sehr selbstreflektierter Mensch, wenn du erkannt hast, dass dieses Verhalten dir nicht mehr so gut zu helfen scheint. Es ist wichtig, im Umgang mit Ängsten zwischen hilfreichen und schädlichen Bewältigungsmethoden zu unterscheiden. Wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind, wissen wir oft recht gut, ob unsere Methoden insgesamt effektiv sind oder uns und anderen eher schaden, sich vielleicht sogar auf unseren Alltag auswirken. Es geht dabei weniger darum, was sich in dem Moment gut oder schlecht anfühlt. Nimm als Beispiel mal den Drogenmissbrauch : Ganz egal, wie schön das in dem Moment vielleicht gerade ist – der Missbrauch kann einen negativen Kreislauf lostreten. Und außerdem geht es dabei auch nicht nur um die eigene Perspektive