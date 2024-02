Ich date zum 1. Mal einen größeren Mann & mich nervt, dass es mir gefällt

Einerseits nervt es mich irgendwie, dass es mir gefällt. Es ist so typisch! Andererseits will ich mir diese Freude aber auch nicht verwehren. Immerhin ist das nur eine weitere Sache, die ich an mir selbst entdeckt habe. Ich könnte mich jetzt natürlich fragen, ob das Ganze damit zu tun hat, dass sich das Patriarchat auch in meinem Unterbewusstsein eingenistet und mir eine Gehirnwäsche verpasst hat, wegen der ich eine gewisse Körpergröße jetzt mit Männlichkeit und Stärke verbinde. Ehrlich gesagt habe ich aber auch nie hinterfragt, was mein erster Kuss mit einer Frau eigentlich über meine Weiblichkeit aussagt – also denke ich nicht, dass ich mit solchen Gedanken jetzt anfangen sollte.