Ich bin queer & habe nie hetero Männer gedatet – bis jetzt

Der Diskurs rund um die Heterosexualität ist gerade auf seinem Höhepunkt und wird von Journalist:innen wie Moya Lothian-McLean im britischen Guardian und Eloise Hendy im The Independent fortgeführt. Beide Autorinnen stellen die These auf, dass die performative Verzweiflung an der Heterosexualität das ungleiche Machtverhältnis zwischen Männern und Frauen in Beziehungen sogar eher noch verschlimmert, anstatt es anzufechten, und davon ausgeht, dass cis hetero Männer sich gar nicht verändern könnten. In anderen Worten: Frauen in heterosexuellen Beziehungen scheinen sich häufig verpflichtet zu fühlen, ihre Beziehung zu beklagen , anstatt etwas dafür zu unternehmen (oder auch nur daran zu glauben), dass sich ihre Partner ändern könnten.