Ich bin asexuell & habe Angst, mich nie zu verlieben

Mir ist klar, dass die Bedeutung, die wir romantischer Liebe und romantischen Beziehungen zumessen, oft mit Misogynie zusammenhängt. Wie schon Jo March in Little Women so treffend sagte: „Ich habe es so satt, dass Leute sagen, Liebe sei das Einzige, was Frauen können. Ich habe es so satt.“ Manchmal mache ich mir deswegen Sorgen, dass mein Leben weniger Bedeutung oder Wert haben könnte, falls ich mich nie verlieben sollte. Dass meine Erfahrungen und Meinungen nicht dasselbe Gewicht hätten wie die anderer Menschen, weil mir ein Teil meiner Entwicklung fehlt. Dabei weiß ich zwar auf rationaler Ebene, dass solche Gedanken wirklich albern sind – aber sag das mal meinem Grübelkopf.