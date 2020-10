Wieso geht’s in Gilmore Girls eigentlich nur um die Gilmore Boys?

„Dean ist der Mann für die Bodenständigen unter uns“, meint die 28-jährige Drehbuchautorin Kate. Dean (Jared Padalecki) ist Rorys erste Liebe, und im Laufe der Show kommen die beiden insgesamt dreimal zusammen. Er ist der verlässliche Typ, treu und beschützerisch, jungenhaft-süß. Zwar ist er nicht so belesen wie Rory, dafür aber Hals über Kopf in sie verliebt. Und so hilfsbereit: Dean ist die Art Mann, die dir zwar keine schmalzigen Gedichte vorträgt, dafür aber liebend gern deine Kaffeemaschine entkalkt. Doch kommt es, wie es in vielen ersten Beziehungen kommen muss, und die Liebe zwischen ihm und Rory zerbricht an seiner Unsicherheit und Eifersucht, als sich Rory und Jess (Milo Ventimiglia) näher kommen. Schließlich kostet Rory Dean sogar die Ehe, nachdem er seine Frau mit seiner ersten Ex betrügt.