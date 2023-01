The Last of Us beweist: Es ist nicht zu früh für eine Pandemie-Serie

Ein großer Teil davon, was die Serie so großartig macht, ist ihre 1A-Besetzung – eine Kombination aus Hollywood-Veteran:innen und neuen Gesichtern. Neben Pedro Pascal (bekannt aus The Mandalorian, Narcos und Game of Thrones) spielt Bella Ramsey die Hauptrolle; Fans von Game of Thrones werden sie noch als Lady Lyanna Mormont kennen. Wie auch in GoT würden wir Bella Ramsey Charakter Ellie überallhin folgen (okay, fast überall; schließlich spielt sie in der Serie eine impulsive 14-Jährige). Abgesehen von ihrer Rolle als Lady Mormont übernahm Ramsey auch kürzlich die Hauptrolle in Lena Dunhams Catherine Called Birdy. The Last of Us ist sicher nur der Anfang ihrer Karriere.