Eines ist klar: Frauen prägen ganz klar die Zukunft der Gaming-Branche, repräsentiert in den Inhalten werden sie mal schlechter, mal besser, denn diese passen sich der steigenden weiblichen Nachfrage nur langsam an. Immer noch bedienen Frauen in vielen Games klassische oder degradierende Rollenbilder wie das des Opfers oder sind das Ziel sexueller Begierde. Und auch unter den Gamer*innen innerhalb der Community gibt es Augenöffnungsbedarf. Viele Frauen trauen sich bei Streams oft nicht, ihr Headset aufzusetzen, um Strategien zu besprechen, weil sie beschimpft werden. Geschehen ist das so schon Anne Warnicke, Moderatorin und Redakteurin für den offiziellen deutschen YouTube-Kanal von Sony PlayStation, Inside PlayStation . Ein Einzelfall ist das nicht. Auf der Website Not in The Kitchen Anymore beispielsweise dokumentierte Jenny Haniver ihre persönlichen Erfahrungen mit männlichen Gamern beim Spielen. Dort veröffentlichte sie Soundbites mit sexistischen Äußerungen und Beschimpfungen, die sie persönlich zu hören bekommen hatte. Auch die Medien werden immer wieder hellhörig: Die BBC hat zu diesem Thema eine Reportage durchgeführt, Shannon Sun-Higginson war es möglich, durch Crowdfunding die Dokumentation „GTFO“ über Frauen in der Gaming-Welt zu produzieren und die Deutsche Anita Sarkeesian wurde Opfer einer öffentlichen Shaming-Kampagne, bekannt als #GamerGate , nachdem sie dasselbe Community-basierte Geldsammel-Tool für die Analyse von stereotypischen Frauenbildern in Computerspielen finanzieren wollte. Die Hetze gegen sie wurde so schlimm, dass sie sich gezwungen sah, ihre Wohnung verlassen zu müssen, um Schutz zu suchen. Sie ist der Meinung, dass viele Spiele bis heute dazu neigen, „sexistische und misogyne Ideen von Frauen zu untermauern und zu verstärken“, so berichtet die TAZ . Heute betreibt sie einen Blog namens Feminist Frequency , auf dem sie Inhalte veröffentlicht, mit denen sie hofft, die Debatten über weibliche Charaktere in Computer- und Videospielen anzuschieben und die Aufmerksamkeit der Spieleentwickler*innen zu erregen, damit diese anfangen, interessantere und komplexere weibliche Figuren zu entwickeln.