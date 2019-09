The Fashion Spot berichtet auch, das generell noch nie so viel Vielfalt auf den Laufstegen zu sehen war wie aktuell. Damit ist auch die wachsende Anzahl von Plus-Size-Models gemeint, die immer häufiger bei den großen Schauen zu sehen sind. In New York liefen bis jetzt insgesamt 26 Models mit Übergröße über die Laufstege. In den Magazinen zeigt man sich hier allerdings wieder zurückhaltender, die Anzahl der gebuchten Plus-Size-Models ist gesunken. Was das Altersspektrum angeht, gibt es hingegen gute Neuigkeiten. Man machte rund vierzehn Models über 50 ausfindig, die in großen Fashion-Kampagnen abgelichtet wurden. Noch im Frühjahr waren es nur zwei Frauen, die trotz ihres vorangeschrittenen Alters als Model gebucht wurden. Auch auf dem Laufsteg zeichnet sich tendenziell ab, dass Models jeden Alters dabei sind.