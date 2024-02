Wir sollten uns öfter so anziehen wie damals als Kind

In dem Moment, als ich den flauschigen Stoff aus seiner Verpackung zog, hatte ich das Gefühl, in der Zeit zurück zu reisen: Ich war nicht mehr die 28-Jährige in ihrer Londoner Wohnung, sondern wieder 11 Jahre alt und lebte in einer kanadischen Vorstadt, und schlüpfte für den Fototermin in der Schule in meinen Lieblingspulli. Als ich ihn mir jetzt anzog und in den Spiegel schaute, bildete ich mir ein, meine nach Kokosnuss duftenden, damals noch langen Haare quasi riechen zu können. Ich erinnerte mich an meinen kleinen Oberlippenbart, meine großen, neugierigen Augen, und den Radiowecker, der im Hintergrund Musik spielte, während ich mich anzog. Damals gab es noch keine Handy-Benachrichtigungen oder erwachsene Verpflichtungen, die mich hätten ablenken können.