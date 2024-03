Die wahren Running Diaries: “Mit 30 bin ich jetzt gesünder und fitter als ich es je in meinen Zwanzigern war.”

Hi, mein Name ist Hong und ich lebe in Berlin. Früher gehörte ich zu den Menschen, die von sich dachten, sie seien keine Runner:innen. Mittlerweile trainiere ich für meinen 7. Marathon. Ich mache fast täglich Sport und mir ist total wichtig, dass ich mich dabei wohlfühle. Denn ich mag’s gern gemütlich. Wie andere auch, drücke ich gern mal öfter auf Snooze und bin vor meinem Morgenkaffee für nichts zu gebrauchen. Für mich kann es eine Herausforderung sein, mein Training in meiner busy Woche unterzubringen und mit Spaß an der Sache zu bleiben. Um die Motivation nicht zu verlieren, muss ich mich wohlfühlen. Das fängt zum Beispiel bei der Wahl der Laufschuhe an und geht über deine Running-Community bis hin zum Snack danach. So kann eine typische Workout-Woche bei mir aussehen: