Du bist beim Workshop richtig, wenn du trittsicher bist, Kondition für Wanderungen von ca. 500-600 Höhenmeter und 6-7 Stunden am Tag mitbringst - und einen dieser Punkte mit einem lauten und deutlichen “Ja!” beantworten kannst:

- Bist du eine outdoorbegeisterte Frau, die Wanderungen in atemberaubender

Natur liebt?

- Bist du eine Outdoorsportlerin, die sich gerne mit Gleichgesinnten verbinden und austauschen will?

- Bist du eine neugierige Frau, die wissen will, was noch alles in ihr steckt?

- Bist du motiviert, dein Leben und dein Umfeld aktiv zu gestalten?

- Bist du eine Naturliebhaberin, die Lust auf eine gute Zeit in einer der schönsten und beeindruckendsten Naturregionen Deutschlands hat?