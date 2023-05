Die besten Looks bei der Met Gala 2023

Nach monatelangen Gerüchten und Verschwörungstheorien rund um die Gästeliste der Met Gala 2023 bis hin zu den Red-Carpet-Outfits der Promis war es in New York gestern soweit: Am 1. Mai 2023 bekamen wir die edlen Looks endlich zu sehen. Dieses Jahr standen sowohl die Gala selbst, die Geld für das Costume Institute des Metropolitan Museum sammelte, als auch die damit verbundene Ausstellung ab dem 5. Mai im Zeichen des verstorbenen Designers Karl Lagerfeld, der im Laufe seiner 65-jährigen Karriere nicht nur das Modehaus Chanel, sondern auch die Labels Patou, Chloé, Fendi und Balmain wiederbelebt hat.Das Motto „Karl Lagerfeld“ ließ den Gästen der Gala jede Menge Freiraum, um Lagerfelds Arbeit zu würdigen – sowie auch seine berühmtesten Looks. Einiges sah man gestern auf dem roten Teppich immer wieder: moderne Versionen klassischer Chanel-Pieces, Chloé-typische Silhouetten sowie die römisch anmutenden Kleider, die Lagerfeld für Fendi kreierte.Obwohl sich natürlich die gesamte Fashion-Welt auf die diesjährige Met Gala freute, war sie doch eine der bisher kontroversesten ihrer jahrzehntelangen Geschichte. Obwohl Lagerfeld ein gefeierter Designer war, bleibt er uns dennoch gleichzeitig wegen seiner klassen-, frauenfeindlichen und fatphobic Kommentare in Erinnerung, die er im Laufe seines Lebens gegenüber der Presse zum Besten gab. So nannte er Adele im britischen Guardian 2015 „ein bisschen zu fett“, und kritisierte einige Models für ihre Anschuldigungen gegen den ehemaligen Creative Director des Interview-Magazins im Laufe der #MeToo-Bewegung: „Wenn du nicht willst, dass man dir deine Hose auszieht, werd eben kein Model!“Kritiker:innen wie die Schauspielerin Jameela Jamil argumentieren, die anstößigen Kommentare des Designers sollten eigentlich mehr wiegen als der feierliche Kontext der Ausstellung und Gala, und auch Grazia-Chefredakteurin Hattie Brett sagte gegenüber The Daily News , dass Lagerfeld, wenn er noch leben würde, „für einige seiner problematischen Kommentare angeprangert werden würde, und das zurecht“. Die Chefredakteurin der Vogue und Co-Vorsitzende der Met Gala Anna Wintour (zugleich eine gute Freundin von Lagerfeld) reagierte auf Lagerfelds Kommentare in einem Interview mit CBS News hingegen nur mit den Worten: „Karl war ein komplizierter Mann.“Nun ist sie auch schon wieder vorbei, die diesjährige Met Gala – und im Folgenden haben wir die schönsten und besten Looks der Stars auf der roten Treppe des Metropolitan Museum zusammengestellt.