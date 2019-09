Genau darin will TALLY WEiJL mit einer besonderen Eventreihe bestärken: Unter dem Namen „Own Your Voice“ zeigt das Modelabel, wie wichtig es ist, Frauen eine Plattform zu geben, um sich frei von externen Erwartungen kreativ zu entfalten. Besucherinnen konnten hierfür am 16. & 17. August in den TALLY WEiJL-Stores Köln Schildergasse und München Neuhauserstrasse auf großen, weißen Wänden ihre „Mark“ in Form von Zitaten und Zeichnungen hinterlassen und so aktiv die neuen TALLY WEiJL-Markenwerte mitgestalten. Denn Self-Expression ist alles andere als homogen, und das soll mit den In-Store-Wandbemalungen, die im Übrigen auch weiterhin stehen bleiben, sichtbar werden. Gleichzeitig stärkt diese Initiative den Community-Gedanken um so klar zu machen: Frauen können alles erreichen, was sie sich vornehmen. Jetzt und für immer.