Das ist die Pantone-Farbe 2019 & dafür steht sie

Doch auch, wenn uns die Farbe an die schrecklichen Auswirkungen erinnern soll, die die globale Erwärmung auf das Great Barrier Reef hat – Anfang des Jahres berichteten Wissenschaftler*innen , 30 Prozent der Korallen des Riffs wären aufgrund der neunmonatigen Hitzewelle im Jahr 2016 mittlerweile blass und tot – schwingt bei ihr positive Energie mit. Executive Director des Pantone Colour Instituts Leatrice Eiseman beschreibt Living Coral als einen schwungvollen, energiegeladenen Farbton. „Trotz all der Ernsthaftigkeit strahlt die Farbe auch eine gewisse Verspieltheit aus“, erklärt sie. „Korall ist eine Farbe der Schönheit, eine Farbe, zu der sich die Menschen hingezogen fühlen. Beispielsweise lässt uns Living Coral von romantischen Sonnenuntergängen an wundervollen Sandstränden träumen; von Orten, an denen wir liebend gern Urlaub machen würden“.