Wer braucht da Victoria's Secret? Rihannas Savage x Fenty ist das Beste, was Lingerie seit langem passiert ist

Meistens möchte sich die Trägerin ja auch sexy fühlen; bei der spektakulären Show der Engel wirkt auf mich trotzdem alles wie ein durchchoreographiertes Schauspiel. Wie's anders geht, zeigte Rihanna gestern bei ihrer Präsentation von Savage x Fenty während der New York Fashion Week. Dass ihre fülligere Figur ihr durchaus Fans einbringen könnte, sagte der Popstar vor kurzem in einem Interview . So kamen ihre Models in verschiedenen Größen, Hautfarben, mit Tätowierungen und schwanger daher. Warum sollte man sich in freudiger Erwartung auch nicht in knapper Lingerie wohlfühlen? Eben.