Du liebst Gebäck und bist jemand, dem manchmal die Motivation zum Laufen fehlt? Dann könnte dieser neue trend genau das Richtige für dich sein. Stichwort? Pastry Run. Und der ist genau das, wonach er klingt: Erst eine Runde laufen gehen und sich dann an der Schlusslinie ein Stück Gebäck gönnen. Dass dieses Konzept viele überzeugt, überrascht niemanden. Diverse Berliner Cafés sind am Wochenende voll mit Läufer:innen, die ihre Runde mit einem Flat White und einem Stück Gebäck vollenden. Inzwischen gibt es sogar richtige Clubs, deren Runs in einem Café oder einer Bäckerei enden, wo im Anschluss alle zusammen einen Coffee Break machen. Fitness, Food und neue Freund:innen – alles in einem Lauf.