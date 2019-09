Dennoch schauen wir mit einem positiven Gefühl auf den diesjährigen Fashion Month, denn auch, wenn es manchmal Rückschläge gibt oder alles eigentlich viel schneller gehen müsste: Die Branche ist auf einem richtigen Weg und es zeigt nicht zuletzt, dass sich der Kampf all der Gemeinschaften und Bewegungen auszahlt. Denn wie sagte die Drag-Queen Velour vor der Show von Opening Ceremony so passend: „It’s easy to express yourself in private but it takes a community to express yourself in public.“