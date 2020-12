Fangen wir beim Einfachsten an: eurem Look. Es ist eine der einfachsten Formen des Mindshiftings und bei uns funktioniert es jedesmal. Wenn wir uns besonders lotterig fühlen, aber nicht fühlen möchten, dann werfen wie uns in Schale. Wir haben alle gefühlt die vergangenen 100 Monate in Jogginghose und Leggings verbracht. Verdammt, sogar Chanel hat Spandex in seine diesjährige Métiers d’art Kollektion integriert. Leute, es reicht! Wir können mehr und für Silvester (und auch Weihnachten) werden wir uns ungeniert und von Kopf bis Fuß in Schale werfen.