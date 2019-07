Vor Kurzem hat die preisgekrönte Designerin noch einmal gezeigt, wie wichtig ihr Nachhaltigkeit wirklich ist. Bei einem Interview mit der Zeitschrift The Guardian erklärte sie nämlich, sie sei überhaupt kein Fan davon, Wäsche zu waschen. Das Thema kam auf, als Journalistin Sophie Heawood sie fragte, ob sie glaubt, Trockenreinigung sei immer noch notwendig. Im ersten Moment wirkt das vielleicht etwas absurd, aber die Designerin spricht hier aus jahrelanger Erfahrung in der Kleiderbranche. Ihr Standpunkt rührt aus ihrer Zeit als Modestudentin her, in der sie sich in ihrer Freizeit in Londons weltberühmter Schneiderei Savile Row zur Maßschneiderin ausbilden ließ.