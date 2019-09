Wir leben in einer Gesellschaft, in der Frauen noch immer nicht völlig gleichberechtigt sind, in der Männer niemals im gleichen Maße wie Frauen als „verfügbar“ gelten und auch nicht auf dieselbe Weise wie Frauen über Jahrhunderte ausgebeutet wurden. Während man mit nackten Frauen in der Vergangenheit so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann, beworben hat, macht das nackte Männermodel aus der aktuellen Suistudio-Kampagne, über das gerade alle Welt spricht, eher deutlich, wie absurd die Tatsache ist, mit nackten Körpern für ein Produkt zu werben, das in keinerlei Beziehung zu ihm steht. Wie sehr ihr das?