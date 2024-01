Wie Priscilla mit Mode die Geschichte der Presleys erzählt

Für die Kostümdesignerin Stacey Battat, die auch schon an den Kostümen in Coppolas The Bling Ring und Die Verführten mitarbeitete, begann bei den Kostümen für Priscilla alles mit einem Foto von Elvis und Priscilla Presley aus dem Jahr 1970, in dem laut ihr deutlich sichtbar war, dass sich die beiden zu dem Zeitpunkt schon voneinander entfernt hatten – nicht nur in Sachen Mode, sondern auch in ihrer Beziehung. „Sofia und ich schauten uns dieses Bild zusammen an und meinten beide, dass Priscilla dort so aussieht, als würde sie sich sehr unwohl fühlen“, erzählt Battat. „Ich finde, das Foto spiegelt sehr stark wieder, wie wir die beiden dann später im Film sehen.“