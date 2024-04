Die wahren Running Diaries: „Ruhetage sind genauso wichtig wie das Training!”

Montag

Heute war wieder ein Ruhetag. Ich fange bald einen neuen Job an, also habe ich diese Woche frei für einen dringend benötigten mentalen Neustart. Erst habe ich ein bisschen was im Haushalt gemacht und mich dann mit meiner Schwägerin in spe zum Abendessen getroffen. Wir haben uns richtig die Bäuche vollgeschlagen – am Tag nach einem langen Lauf habe ich immer richtig Kohldampf! Ich war außerdem ziemlich viel auf den Beinen heute, darum konnte ich mich nicht richtig erholen. Gegen Ende des Tages war ich ziemlich kaputt, was nach einem langen Lauf aber ziemlich normal ist.