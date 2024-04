Die wahren Running Diaries: „Früher konnte ich kaum einen Kilometer laufen. Jetzt trainiere ich für einen Marathon.”

Dienstag

Heute stand Intervall-Training an, was ziemlich hart war, obwohl ich gestern einen Ruhetag eingelegt habe. Auf meinem Marathon-Trainingsplan standen 10 x 400 Meter, also war ich im Dulwich Park, was ein großartiger Ort für Intervallläufe ist. Das Wetter war kalt und grau und ich habe mich ziemlich müde gefühlt, also habe ich mich mit meiner neuen Playlist motiviert. Oft bitte ich meine Freund:innen darum, Songs zu meinen Playlists hinzuzufügen, sodass ich immer etwas Neues hören kann.