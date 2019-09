„Hier wird der sandbedeckte Po einer Frau in einem knappen Bikinihöschen bildfüllend in Szene gesetzt. Diese Darstellung eines Frauenhinterns am Strand hat mit dem beworbenen Ausbildungsberuf des Gärtners (der Gärtnerin? Sie wird übrigens nicht einmal textlich erwähnt) nichts zu tun, denn hier wird ganz bewusst das sexualisierte Körperteil einer Frau als Blickfang instrumentalisiert. Die Frau in der Darstellung reduziert auf dieses eine Körperteil, ihren Hintern, was zugleich auch Assoziationen von sexueller Verfügbarkeit weckt – durch den Text „Magst Du’s dreckig?“, der die Sprache in Porno-Filmen und der Anbahnungssituation im Prostitutions-Milieu erinnert. Das beworbene Produkt – die Ausbildung zum Gärtner – hat keinerlei Bezug zum Körperteil der dargestellten Frau in der abgebildeten Pose.“